VIDEO. Elle appelle la police et dénonce une fausse agression par un Afro-Américain

Une vidéo suscite l’indignation aux États-Unis: on y voit une femme dénoncer à la police une fausse agression par un homme noir, à New York. Cela intervient alors que la police américaine est souvent pointée du doigt pour des morts d’hommes noirs entre ses mains.

Les faits se sont produits lundi matin dans Central Park, au cœur de New York. Christian Cooper, un ornithologue amateur, faisait une promenade pour observer les oiseaux. Il a croisé la route d’une jeune femme qui promenait son chien sans le tenir en laisse, comme c’est pourtant obligatoire à cet endroit. Christian Cooper lui a alors demandé de tenir son chien. Face au refus de la femme, il a commencé à la filmer.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm

Visiblement mécontente d’être filmée, elle commence alors à menacer d’appeler la police. «Je vais appeler la police et dire qu’un Afro-Américain menace ma vie», dit-elle, sortant rapidement son téléphone. De nombreux Noirs américains critiquent désormais la police, qui a commis diverses bavures, comme avec la mort en début de semaine de George Floyd.

La femme est rapidement en contact avec la police, alors que Christian Cooper lui demande poliment de ne pas s’approcher de lui, probablement en référence à l’épidémie de Covid-19. «Je suis sur la promenade et il y a un homme, un Afro-Américain qui m’enregistre et nous menace moi et mon chien», se plaint-elle, contre toute évidence. Elle se met ensuite à crier pour accentuer son état de panique auprès des services de secours.

La vidéo de la fausse dénonciation a été publiée par la sœur de l’ornithologue. Elle appelle la femme «Karen», un surnom donné aux femmes blanches qui dénoncent de fausses infractions soi-disant commises par des hommes noirs.

La jeune femme a depuis présenté ses excuses, assurant avoir «eu peur». Le maire de la ville, Bill De Blasio, a fait part de sa colère. «L’incident de Central Parkest du rascisme pur et simple. Elle a appelé la police parce que c’était un homme noir. Alors qu’elle était celle qui ne respectait pas les règles. Elle a décidé que c’était un criminel, et nous savons pourquoi. Ce genre de comportement haineux n’a pas sa place dans notre ville», estime-t-il.

The video out of Central Park is racism, plain and simple.

She called the police BECAUSE he was a Black man. Even though she was the one breaking the rules. She decided he was the criminal and we know why.

This kind of hatred has no place in our city. https://t.co/6PP7jIwL1g

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 26, 2020