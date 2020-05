New Delhi écrasée par la chaleur avec près de 48°C

Avec un mercure grimpant jusqu’à 47,6°C hier, New Delhi bout dans la vague de chaleur estivale sèche qui sévit ces jours-ci sur le Nord de l’Inde.

La capitale indienne a connu hier sa plus haute température pour un jour de mai depuis 18 ans. Dans l’État voisin du Rajasthan, la ville de Churu était au même moment le point le plus chaud du pays d’Asie du Sud, avec 50°C enregistrés. En raison de vents nord-ouest secs au-dessus des plaines du centre de l’Inde, la canicule qui sévit ces derniers jours dans le Nord-Ouest du pays devrait persister jusqu’à jeudi, selon les services météorologiques indiens.

Les mois d’été de mai et juin sont extrêmement chauds et secs en Inde, avec des températures dépassant régulièrement les 40°C. Cette chaleur retombe avec l’arrivée progressive de la mousson au cours du mois de juin.

Due to prevailing dry northwesterly winds over plains of northwest India, Central India & adjoining interior parts of eastern India, present heat wave

conditions very likely to continue to prevails mainly during next 2 days.

Color Coded warning Attached.#heatwave pic.twitter.com/CPE1lS5WUa

— IMD Weather (@IMDWeather) May 26, 2020