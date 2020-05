Après le « sideboob », voici le « underboob » pour en montrer encore plus

Les tendances s’enchaînent et en dévoilent de plus en plus… Après le « sideboob » (string très échancré et décolleté transparent), voici la nouvelle tendance des célébrités : le « underboob ».

Comment arriver à dévoiler de plus en plus son corps sans se faire éjecter d’Instagram? On a l’impression, ces derniers temps, que c’est le défi que se sont lancées les Instagrammeuses et autres célébrités. Que ne ferait-on pas pour qu’on parle de soi, hein?

La nouvelle mode en date? Dévoiler le dessous de ses seins grâce à un bikini trop petit. L’idée est donc de montrer de plus en plus des parties de son corps sans trop en dévoiler de peur d’être banni du réseau social. Quoi que… En recherchant des photos sur Instagram pour étayer cet article, on apprend que certains contenus auraient été masqués. « Les publications récentes de #underboob sont actuellement masquées, car la communauté Instagram a signalé du contenu susceptible de ne pas respecter ses règles », peut-on lire sur le réseau. Raté donc!