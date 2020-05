Un passager sans masque agresse une conductrice de bus

Un passager a agressé une conductrice de bus à Gullegem. Le jeune homme passera devant le juge d’instruction, indique le parquet de Flandre occidentale.

L’homme s’est vu refuser l’accès au bus car il ne portait pas de masque buccal. Il a alors craché au visage de la conductrice et l’a ensuite frappée. Il a entre-temps été interpellé et doit être présenté devant le juge d’instruction pour «coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail et dissémination de substances apparemment inoffensives mais qui peuvent toutefois induire un grave sentiment de peur», a précisé le parquet.