Ils se font tatouer la date de leur mariage… qui est reporté à cause du Covid-19

Francis et Fionnuala attendaient impatiemment leur mariage. Amoureux, ils avaient décidé de se faire tatouer la date de leur mariage. Celui-ci a malheureusement du être reporté.

Il est généralement conseillé d’éviter les tatouages quant à sa vie sentimentale, face au risque que tout ne se déroule pas comme prévu. «Prudents», Francis et Fionnuala avaient décidé de ne se tatouer que la date de leur mariage, qui devait se dérouler le 16 octobre prochain. «Nous avons commencé à tout organiser. J’ai acheté ma robe, réservé, nous avons choisi nos invités…», raconte Fionnuala à Unilad.

Ils n’avaient pas prévu l’arrivée du coronavirus, qui allait les obliger à reporter le grand jour. «Quand on nous a appris que nous allions devoir reporter notre mariage, j’étais effondrée. Mais ce n’est qu’après que nous avons pensé à nos tatouages», raconte la jeune femme. Sereine, elle admet qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer.

County Down couple get tattoo of wedding date … but wedding now postponed. https://t.co/N2zQ1Uo9lw

— Mark Simpson (@BBCMarkSimpson) May 25, 2020