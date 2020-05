Un décès de la route sur quatre implique un véhicule de transport de marchandise

Un quart des décès causés par un accident sur les routes européennes en 2018 ont résulté d’une collision impliquant un véhicule de transport de marchandises, selon un rapport du Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC). L’organisation appelle l’Union européenne et les autorités locales à adopter une série de mesures afin d’augmenter la sécurité routière.

Selon le rapport de l’ETSC, 3.310 personnes ont perdu la vie en 2018 dans une collision impliquant un poids lourd de 3,5 tonnes ou plus dans les pays membres de l’Union européenne. La même année, 2.630 personnes ont été tuées dans des collisions impliquant un véhicule utilitaire léger de moins de 3,5 tonnes. Ces chiffres représentent respectivement 14% et 11% du nombre total de décès de la route.

L’ETSC se dit particulièrement préoccupée par les risques liés aux poids lourds car le nombre de décès causés par des accidents de camions a, entre 2010 et 2018, diminué plus lentement que celui des décès liés aux accidents impliquant d’autres types de véhicules. Or, par kilomètre, les collisions impliquant des poids lourds font plus de victimes mortelles que celles qui impliquent d’autres types de véhicules.

L’ETSC invite à présent les autorités locales à suivre l’exemple de Londres, en autorisant l’accès des camions aux centres-villes en fonction de leur niveau de sécurité. L’organisation demande également une amélioration de l’infrastructure routière afin de mieux protéger les usagers vulnérables, notamment en prévoyant des pistes cyclables séparées. Pour finir, elle plaide pour la mise en place d’une série de mesures visant à accroître la sécurité pour le transport de marchandises. Ces mesures concernent les risques liés aux excès de vitesse, à la conduite en état d’ivresse ou de fatigue, aux distractions au volant et au non-port de la ceinture de sécurité.