Entre Jeanne Mas et Nagui, rien ne va plus!

L’animateur TV n’a pas caché, dans ‘N’oubliez pas les paroles’, son froid avec la chanteuse. A la question d’un candidat de savoir s’il y avait un malaise avec la chanson ‘En rouge et noir’, il a répondu : « Avec l’interprète il y en a un, mais avec la chanson non. »

Pourquoi Nagui est-il si fâché avec Jeanne Mas? Si l’histoire remonte à plus de 10 ans, l’animateur n’a pas l’air d’avoir oublié.

Ce lundi dans l’émission ‘N’oubliez pas les paroles’, la chanson ‘En rouge et noir’ était proposée à la candidate Maureen. En découvrant le titre, Nagui n’a pas caché son mécontentement. « On va y aller », a-t-il lâché sans vouloir prononcé le titre du morceau. Sentant bien qu’il y avait un malaise, Maureen a demandé à l’animateur s’il y avait un souci. « Avec l’interprète il y en a un, mais avec la chanson non. Mais si vous voulez la chanter, vous la chantez. Il n’y a aucun problème », a-t-il répondu, avant d’ajouter sur un ton amusant : « Tout va bien, tant que c’est vous qui chantez la chanson. Ça me va très bien, c’est sa voix à elle qui me pose un problème! »

Pas l' »Arabe »

Que s’est-il passé entre la chanteuse et l’animateur pour que ce dernier ne veuille même pas entendre sa voix?

En 2009, Nagui expliquait que Jeanne Mas acceptait toutes les interviews sauf celles de ‘l’Arabe’, comme elle l’aurait écrit, d’après l’animateur, sur le tableau de promotion de sa maison de disques. Une accusation que la chanteuse a toujours réfuté.

Dix ans plus tard, lors de la tournée promotionnelle de son livre Réminiscences dans lequel elle règle ses comptes avec l’animateur, la chanteuse a déclaré, dans Touche pas à mon poste: « Je pense que Nagui avait eu des informations qui étaient totalement erronées ou alors il avait juste envie, je ne sais pas, d’être méchant avec moi. Donc il a affirmé des choses qui étaient totalement fausses, et quand ça m’est venu aux oreilles, j’ai essayé de comprendre pourquoi il disait des choses pareilles et il n’a jamais voulu me donner aucune explication, ce qui était quand même très douloureux.«