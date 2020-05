A Rome, le Colisée va rouvrir ses portes

Le Colisée de Rome, site touristique le plus visité d’Italie, rouvrira le 1er juin après plus de deux mois de fermeture pour cause de pandémie. Il sera, pour l’occasion, illuminé aux couleurs italiennes.

Attraction touristique majeure, avec plus de 7 millions de visiteurs par an, l’imposant amphithéâtre Flavien, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, « rouvre enfin au public, sous le signe de l’accessibilité, de l’accueil et surtout de la sécurité », selon un communiqué du site archéologique.

Le monument emblématique de la Rome antique au cœur de la ville éternelle rouvrira lundi « avec des protections sanitaires adéquates pour le personnel et les visiteurs » (masques et prise de température), des parcours sécurisés, des réservations obligatoires et des horaires modifiés pour éviter les attroupements aux heures de pointe.