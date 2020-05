VIDEO. Suivi par un ours, cet adolescent fait preuve d’un grand sang-froid

Alors qu’il se baladait en montagne, Alessandro, 12 ans, a croisé la route d’un ours. Le jeune garçon est resté calme et l’animal a pris la fuite.

C’est un moment qu’Alessandro n’est pas prêt d’oublier ! Alors qu’il se baladait dimanche avec son père dans les montagnes près de Sporminore, dans la province de Trente, au nord de l’Italie, il a croisé la route d’un ours.

L’animal est sorti d’un buisson et s’est vite retrouvé à deux mètres de l’adolescent. Alessandro a gardé son calme et a lentement rebroussé chemin sous les consignes de son père, qui a filmé toute la scène. On entend même l’adolescent demander à une dame de ne pas crier et aux personnes présentes de ne pas bouger. Intrigué, l’ours a toutefois fini par s’éloigner.

Entre 80 et 90 ours

“Alessandro est un amoureux des ours, il savait déjà comment se comporter et s’est éloigné lentement”, a confié le père du garçon aux médias italiens.

Le Trentin, en particulier la région du Brenta, est connue pour la présence d’ours. Ils y sont entre 80 et 90 grâce à un vaste plan de réintroduction qui a été mis en place il y a plusieurs années.