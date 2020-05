Météo : Le retour de la chaleur ces prochains jours

Les températures grimperont jusqu’à 26 degrés!

Des nuages vont se former dans le ciel ce lundi après-midi et quelques gouttes de pluies pourraient nous arroser, notamment dans l’est du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le soleil devrait se montrer assez généreux sur la zone côtière. En fin de journée, les nuages se dissiperont rapidement depuis l’ouest. Les maxima vont osciller entre 16 degrés en Haute-Ardenne et 23 degrés sur l’ouest et le centre du pays. Quant au vent, il sera faible à généralement modéré de secteur nord.

Mardi, le temps sera globalement ensoleillé. Les maxima s’échelonneront de 18 à 25 degrés. Le vent sera d’abord faible et variable puis il s’orientera de secteur nord à nord-est. Mercredi, le ciel sera d’abord dégagé. Dans le courant de la journée, des nuages se développeront dans l’intérieur des terres. Les maxima se situeront entre 18 degrés au littoral et 26 degrés en Campine, sous un vent faible ou modéré de secteur nord.