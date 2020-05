Sous la pression de sa fille, une maman crée un mini masque pour La Petite Souris

Voyant sa fille inquiète pour la santé de La Petite Souris, une maman originaire du Michigan a décidé de confectionner un mini-masque pour protéger la petite créature.

Depuis le début de la pandémie, Evolette Westhouse, sept ans, a vu sa mère Kayla confectionner des masques pour le personnel soignant. Quand la fillette a perdu une dent, elle a demandé à sa maman d’en créer un pour protéger La Petite Souris, rapporte Metro UK. Même si Kayla a tenté de rassurer sa fille en lui disant que La Petite Souris ne pouvait pas attraper le coronavirus, Evolette était toujours très inquiète.

« Cette saison de pandémie a été remplie de moments de ‘whep, je n’ai jamais pensé que je ferais ça…' », a écrit Kayla sur Facebook avant de poursuivre : «Récemment ajouté à ma liste, ma fille de 7 ans perd une dent et me demande immédiatement de fabriquer un masque pour La Petite Souris. Alors que j’essayais de lui expliquer que La Petite Souris ne peut pas attraper un coronavirus, Evolette a enchaîné avec ‘comment le sais-tu?’ Et ‘pensons à sa sécurité, si elle n’en a pas besoin, elle le laissera juste derrière et nous le fera savoir dans une note. »

« Cet enfant aura aussi mes germes »

La petite fille a également fait remarquer à sa mère que La Petite Souris venait sous son oreiller prendre une dent qui était auparavant dans sa bouche, « où tous les germes sont ». Et la fillette d’ajouter : « si elle vient chez moi, puis va ensuite dans une autre maison avec un enfant ? Cet enfant aura aussi mes germes. »

Les arguments de poids d’Evolette ont fini par convaincre Kayla qui s’est mise à l’ouvrage pour confectionner son 178e masque.

« La meilleure maman de tous les temps »

La Petite Souris s’est montrée très reconnaissante et a envoyé une lettre à la petite fille pour la remercier. « Chère Evolette, merci beaucoup pour le masque. Tu es une jeune fille si prévenante. Je suis si heureuse de pouvoir aider à ne pas propager les germes en allant d’un endroit à un autre. Je veux te souhaiter une bonne journée et dire merci à ta maman d’avoir fait mon masque. Elle semble être la meilleure maman de tous les temps. Assure-toi de lui dire cela aussi souvent que possible. »

La publication de Kayla est vite devenue virale et de nombreux médias ont repris cette jolie histoire qui a mis du baume au cœur de nombreux internautes.