Un an de toux après avoir contracté le coronavirus?

Ils sont nombreux à avoir toujours des symptômes de la maladie des semaines après leur guérison. Le Dr Philippe Devos confirme que lui aussi tousse toujours, deux mois après la maladie. « Mais ça je sais que j’en ai encore pour un an », confie-t-il à nos confrères de RTL.

Chez nous, 15.297 patients, considérés comme guéris, sont sortis de l’hôpital. Pourtant des milliers d’entre eux se plaignent de symptômes persistants. Guérir complètement du coronavirus prendrait donc beaucoup, beaucoup de temps. Sur les réseaux sociaux, les témoignages s’accumulent sous les hashtags #aprèsj20 et aprèsj60.

Retour des urgences : analyse de sang nickel ! Madame vous êtes en parfaite santé 🤓 on ne peut faire plus 🤷🏻‍♀️

😭Putain mais c’est quoi ce fantôme en moi qui me torture le cœur les poumons les veines et me tue sournoisement à petit feu🥺💔 #apresJ20 #apresj60 — Genevieve (@DanesiGenevieve) May 17, 2020

J’ai vécu deux mois en ayant la sensation que j’allais mourir, l’impression de me noyer de l’intérieur et le coeur qui bat à toute vitesse sans répit. Aujourd’hui je vais bien, je vous assure que ça ira mieux et que vous apprécierez chaque instant #apresJ60 #apresJ20 — pingu (@pingucd) May 23, 2020

#apresJ20 #ApresJ60 J71 A quel moment récupère t-on toutes ses facultés intellectuelles au juste ?? Chercher ses mots, ne pas arriver à suivre une conversation intégralement, perdre son assurance, l’impression d’être devenu un paresseux (l’animal), humiliant… — Sandrine Pernice (@PerniceSandrine) May 22, 2020

Ça fait un bien fou de voir que je ne suis pas seule.

Mais s’il vous plaît enlevez moi ces oppressions, ces maux de ventres, cette sensation de fatigue, ces pointes au coeur.

Depuis le 13 Mars, c’est plus tenable. — Alab’s (@AlabsCoco) May 22, 2020

Avis aux 35.000 journalistes FR : les tous guéris du #Covid ne guérissent pas vraiment. Si vous voulez que les français respectent les #GestesBarrières réalisez donc quelques reportages sur les #ApresJ20 #ApresJ50 #ApresJ60 au lieu de reportages sur des gens qui pique-niquent 😠 — Angry_Bisounours (@lapin47) May 18, 2020

Le Dr Philippe Devos, qui avait annoncé fin mars avoir contracté le coronavirus, confirme aussi la persistance de symptômes au micro de RTL TVi. « J’ai encore un petit peu de toux. Mais ça je sais que j’en ai encore pour un an avec un peu de toux donc ça ne me tracasse pas. Et au niveau digestif, je tolère beaucoup moins l’alcool. »

Pas d’inquiétude à avoir?

« On sait que le coronavirus attaque des organes, principalement les poumons et le tube digestif. Et qu’il détruit des morceaux de ces organes-là. Donc la cicatrisation après est longue et elle peut prendre des mois », explique-t-il. « Il ne faut toutefois pas s’inquiéter », rassure-t-il néanmoins.