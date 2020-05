Un adorable chaton à deux têtes est né aux Etats-Unis

Dans l’Oregon, aux Etats-Unis, une famille a eu la surprise de voir leur chatte donner naissance à un chaton ayant deux têtes.

C’est un chaton comme vous n’en avez probablement jamais vu de votre vie. Son nom? Biscuits et Gravy. Un double nom qui lui a été donné car l’animal a tout simplement deux têtes. Fruit d’une portée de six chatons nés mercredi, l’animal a en effet quatre yeux, deux nez et deux bouches. Des caractéristiques physiques étranges qui ne le rendent que plus mignon.

D’après ses propriétaires, l’animal est capable de ronronner d’une bouche tout en mangeant de l’autre. Malheureusement, comme le rapporte Lad Bible, il y a peu de chances que le chat atteigne un âge avancé. La plupart des cas recensés ont en effet perdu la vie après seulement quelques jours.



« Je vais faire de mon mieux pour aider les chatons à survivre le plus longtemps possible », explique Kyla, la propriétaire de Biscuits et Gravy, à la presse locale.