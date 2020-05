Un deuxième suspect mis sous mandat dans le cadre des violences contre des policiers à Anderlecht

VSOA Politie zal justitie helpen bij het snel identificeren van de daders van het geweld tegen onze collega's in Anderlecht. De persoon met de helm die de laffe voettrap tegen het hoofd van onze collega geeft komt met zijn gezicht in beeld. (sec 17) Hij heeft een staartje in zijn haar en ook zijn scooter is duidelijk herkenbaar. Een tweede persoon die de andere collega in de rug trapt is eveneens duidelijk herkenbaar. (sec 34) Hij draagt een zwarte polo, zwarte broek en Adidas slippers. Deze beelden worden overgemaakt aan de lokale politie en het parket.

Posted by VSOA Politie on Friday, May 22, 2020