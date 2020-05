Un avion de ligne s’écrase sur un quartier résidentiel au Pakistan

Un avion de la compagnie Pakistan international Airlines (PIA) avec une centaine de personnes à bord s’est écrasé vendredi sur un quartier résidentiel de Karachi, la capitale du Sud, a indiqué l’autorité de l’aviation pakistanaise.

Des images de la télévision publique montrent une épaisse fumée noire s’échapper vers le ciel, derrière une maison d’apparence récente. « L’avion s’est écrasé à Karachi. Nous essayons de confirmer le nombre de passagers, mais au départ il s’agit de 99 passagers et de huit membres d’équipage », a déclaré Abdul Sattar Khokhar, porte-parole de l’autorité de l’aviation du Pakistan, ajoutant que le vol venait de Lahore, la deuxième ville du pays.

#BREAKING: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashed on Friday afternoon in Pakistan’s southern port city of Karachi, local media reported. There are no reports about how many passengers were on board. pic.twitter.com/IidKYcckFd

— Global Times (@globaltimesnews) May 22, 2020