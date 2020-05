« Tchernobyl flottant », »Titanic nucléaire » : Une centrale nucléaire flottante inaugurée en Russie

La première centrale nucléaire flottante au monde a été mise en service vendredi en Russie. Après d’ultimes inspections, les deux réacteurs nucléaires du navire-centrale « Akademik Lomonosov » ont été allumés, a annoncé l’agence Rosatom.

Le bateau, qui a jeté l’ancre près de la ville portuaire de Pevek, en mer de Sibérie orientale, est également présenté comme « la centrale nucléaire la plus septentrionale au monde ». La centrale doit fournir en énergie, au cours des 40 prochaines années, cette région reculée de Russie.

⚛️ World's first Floating Nuclear Power Plant #FNPP – Russia's Akademik #Lomonosov has gone fully operational! It is docked at the Artic town of Pevek providing 💡 energy for the entire 🇷🇺 Chukotka region & beyond, and is now officially the northernmost #NPP in the world pic.twitter.com/QZ5ArEv2tR

