Le coup de gueule d’Iris Mittenaere, critiquée pour sa maigreur

Scandalisée par les propos d’un internaute sur sa maigreur, Iris Mittenaere n’a pas hésité à mettre les choses au clair sur Instagram.

Ce n’est pas la première fois que Miss Univers 2016 est critiquée sur son poids. Et visiblement, elle commence à sérieusement en avoir marre ! Dans une story Instagram ce jeudi, l’ex-reine de beauté démontrait qu’il est important de garder une alimentation saine, même en période de confinement.

« Tu es ravissante mais fais attention à ton régime. Cherches-tu à faire l’apologie de l’anorexie car tu es de plus en plus maigre », a écrit un internaute anonyme en commentaire.

« On m’insultait dans la cour »

Des propos qui ont scandalisé la jeune femme, très complexée par sa maigreur quand elle était plus jeune. « Manger sainement ne veut pas dire vouloir maigrir mais vouloir être en meilleure santé », commence-t-elle avant de poursuivre : « Si vous me connaissiez, vous sauriez que ma ‘maigreur’ a été un complexe durant toute mon enfance« . Lors des visites médicales à l’école, on écrivait ‘trop maigre’ sur mon carnet. On m’insultait dans la cour, alors non. Je ne fais pas l’apologie de la maigreur.«

« J’ai appris à aimer mon corps »

Par le passé, Iris Mittenaere a adopté une mauvaise hygiène de vie, se sentant obligée de prendre du poids après ces critiques sur sa maigreur. « J’ai enfin appris à aimer mon corps et à me concentrer plus sur ma santé que sur la taille de mes cuisses« , écrit encore la Miss dans sa story.