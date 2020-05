« #EnsemblePourlaBiodiversité », un mouvement pour inciter à l’action écologique

Une quarantaine d’organismes se mobilisent et lancent vendredi le mouvement et la campagne « #EnsemblePourlaBiodiversité », à l’occasion de la journée internationale de la biodiversité.

Dans un contexte d’extrême urgence environnementale, le mouvement encourage chacun à adopter des modes de production et de consommation durables, sans quoi le bien-être humain sera, au même titre que la biodiversité, sacrifié.

Composé de chercheurs, d’universités, d’ONG internationales, de parcs naturels ou encore des autorités interfédérales, le mouvement invite à repenser notre mode de vie afin de protéger la biodiversité, d’améliorer notre santé et garantir notre survie. Pollution, surexploitation des ressources terrestres et alimentaires, surconsommation, selon le mouvement, « nuire à la biodiversité, c’est nuire à nous-mêmes » puisqu’elle nous « fournit nourriture, logement, vêtements, cosmétiques et loisirs. »

Afin d’inverser la tendance, le collectif d’experts en biodiversité invite chacun à adopter des modes de production et de consommation durables. Il inaugure ainsi www.ensemblepourlabiodiversite.be, une plateforme qui présente « des gestes simples, individuels ou participatifs, validés scientifiquement, loin du ‘greenwashing' ».

« Un vaste élan »

A l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, la campagne, qui porte le même nom que le mouvement, battra son plein sur les réseaux sociaux partout en Belgique. Seront abordés le rôle crucial de la biodiversité ainsi que les menaces qui pèsent sur les animaux, les plantes et leurs milieux de vie. Le collectif espère ainsi générer un « vaste élan », capable de s’installer dans le temps et de peser sur les décisions.

« Dans cette perspective, la prochaine Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies qui sera organisée en Chine en 2021 s’avère déjà décisive. D’autant plus que plusieurs des membres du mouvement seront amenés à coordonner et à défendre la position belge lors de cette ‘COP Biodiversité' », souligne le collectif dans son communiqué.

Ces différentes actions viennent s’ajouter à la campagne #BeBiodiversity, développée depuis plusieurs années par le SPF Santé. Le site web (www.bebiodiversity.be) et la page Facebook de la campagne proposent diverses pistes pour prendre en compte la biodiversité dans les gestes du quotidien ainsi qu’au sein des pouvoirs publics et des entreprises.

« Farm to Fork »

La Commission européenne adoptait et présentait mercredi sa stratégie pour la biodiversité 2030 et son projet « Farm to Fork » (de la Ferme à la Fourchette), qui définit les orientations d’une politique agricole durable. Elle a ainsi reconnu le lien entre la santé et la nature, et placé la biodiversité au cœur du « Green Deal » économique. Ces stratégies européennes devront orienter la politique des États membres, y compris celle de la Belgique.