Cette boîte de pastels représente la diversité des couleurs de peau dans le monde

Dans le but d’inclure davantage de diversité dans la créativité, la marque Crayola va commercialiser des boîtes avec des pastels représentant des dizaines de nuances de couleurs de la peau humaine.

La marque Crayola a annoncé le lancement de la gamme « Colors of the world ». Il s’agit de deux boîtes contenant des pastels « spécialement conçus pour représenter les couleurs des citoyens partout dans le monde ».

We are excited to introduce our new line of crayons, Colors of the World, available now for pre-order, https://t.co/CwVRto7sOl! 👦🏿👩🏻👦🏽👦🏾👩🏼👩🏾👦🏼👩🏽👦🏻👩🏿

With the Colors of the World, we hope to cultivate a more inclusive world for children of all ages, races, cultures & ethnicities. pic.twitter.com/0ooKitRwz7

— Crayola (@Crayola) May 21, 2020