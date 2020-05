Bill Clinton va sortir un nouveau roman policier

L’ex-président américain Bill Clinton, 73 ans, va sortir en 2021 un nouveau roman policier, « The President’s Daughter » (« La fille du président »), co-écrit avec l’auteur James Patterson, avec lequel il avait déjà collaboré pour « Le président a disparu ».

« Travailler avec Bill Clinton est une des réussites de ma carrière et je suis ravi de pouvoir travailler avec lui à nouveau. Je suis heureux d’annoncer notre deuxième roman, ‘The President’s daughter’, et nous avons hâte de le proposer aux lecteurs », a tweeté jeudi James Patterson.

Working with @BillClinton has been a highlight of my career and I’m thrilled to have the chance to write with him again.

I am pleased to announce our second novel, THE PRESIDENT’S DAUGHTER, and we can’t wait to get it in reader’s hands!

— James Patterson (@JP_Books) May 21, 2020