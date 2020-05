Une toile innovante élimine 99,5% du coronavirus en seulement une heure

Nouvelle arme dans la lutte contre le Covid-19 ? Une entreprise française a mis au point un tissu, composé de particules d’argent, qui serait capable de détruire les coronavirus en un temps record. « En 15 minutes on a 95 % du coronavirus 229E qui est éliminé de la surface par rapport à une membrane non traitée », indique Philippe Espard, directeur de la recherche et du développement du groupe.

Le groupe Serge Ferrari, implanté en France, en Isère, vient de développer une toile aux propriétés antivirales qui pourrait s’avérer très efficace dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

L’entreprise a breveté une technologie d’enduction de ses membranes, basée sur des particules d’argent, afin de les rendre virucides.

Efficacité testée

La semaine dernière, le centre isérois a testé et validé cette membrane antivirale pour des utilisations de la vie quotidienne.

« On a eu l’excellente surprise de voir que nos membranes avaient d’excellentes performances, puisqu’en 15 minutes on a 95% du coronavirus 229E qui est éliminé de la surface par rapport à une membrane non traitée », indique Philippe Espard, directeur recherche et développement de l’entreprise à FranceInfo.

Usages au quotidien

Selon ces premiers tests cette toile anti-Covid pourrait éliminer jusqu’à 99,5% après une heure de contact.

Ces membrane pourrait donc être appliquée dans les écoles, entreprises, hôpitaux ou transports. Elle pourrait recouvrir les poignées de portes, rampes, revêtement de comptoir, de bureau et de chaise… afin de protéger, en complément des gestes barrières, le public de la propagation du Covid-19.