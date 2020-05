VIDEO. Elle livre une tonne d’oignons chez son ex qui l’a larguée « pour le faire pleurer »

Cette femme de la province du Shandong (est) a acheté en ligne les bulbes connus pour leur pouvoir irritant, avant de les faire livrer chez son ex-petit ami pour « le faire pleurer » autant qu’elle.

Elle avait ordonné aux livreurs d’empiler les oignons devant la porte de son appartement et de partir en toute discrétion sans sonner, selon Shandong Net, un média rattaché au gouvernement local. « J’ai pleuré pendant trois jours, maintenant c’est à ton tour ! », avait-elle écrit dans une note cinglante accompagnant le chargement surprise.

La femme a déclaré à Shandong Net que la relation avait duré un an. Son petit ami avait alors décidé de rompre « de façon unilatérale ». « Ça m’a vraiment fait beaucoup de mal, mais il refusait de pleurer », a-t-elle expliqué. Elle a donc décidé de lui expédier un cadeau susceptible d’enfin « faire sortir ses larmes ».

