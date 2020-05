Critiquée sur les paroles de ses morceaux, la chanteuse Lana Del Rey a tenu à faire une mise au point sur Instagram, clashant au passage d’autres artistes comme Ariana Grande, Cardi B, Nicki Minaj ou encore Beyoncé. Publié ce jeudi, ce message fait déjà polémique.

Dans un message amer publié ce jeudi sur Instagram, Lana Del Rey a répondu à ses détracteurs qui l’accusent de « romancer les violences conjugales » dans les paroles de ses chansons.

“J’en ai ras-le-bol des autrices et chanteuses indé qui disent que je rends glamour la maltraitance alors que je ne suis en réalité qu’une personne glamour qui chante les réalités, on le voit aujourd’hui, très répandues, des relations émotionnellement abusives ”, écrit ce jeudi Lana Del Rey.

Mais en cherchant à défendre le droit de composer ce qu’elle entend, l’interprète de « Video Games » s’en est prise à d’autres stars de l’industrie musicale.

“Maintenant que Doja Cat, Ariana Grande, Camila, Cardi B, Kehlani et Nicky Minaj et Beyoncé sont numéro 1 avec des chansons qui parlent d’être sexy, de ne pas porter de vêtements, de baiser, de tromper … Puis-je me remettre à chanter ce que je veux sans être crucifiée ou accusée de romancer les maltraitances ?!”, s’insurge l’artiste.

Pour que les femmes « puissent dire tout ce qu’elles veulent »

La star, qui vient d’annoncer la sortie de son nouvel album le 5 septembre, s’en prend ensuite à ses détracteurs qui l’accusent de faire reculer le combat féministe lorsqu’elle évoque son rôle « passif ou soumis dans ses relations sentimentales » à travers ses chansons.

« Que ce soit clair, je ne suis pas contre les féministes », poursuit Lana Del Rey. « Mais il doit exister une place dans le féminisme pour les femmes qui me ressemblent et agissent comme moi. Le genre de femme qui disent non mais les hommes entendent oui, le genre de femme qui se voient arracher leurs propres histoires et leur voix par des femmes plus fortes ou des hommes qui détestent les femmes ».

« J’ai été honnête en remettant en question les relations que j’ai eues », développe l’artiste. « Mais scoop ! c’est comme ça que cela se passe pour de nombreuses femmes ».

« Raciste », « antiféministe »… La polémique enfle sur les réseaux

La chanteuse conclut en espérant avoir « ouvert la voie à celles qui veulent arrêter de faire bonne figure et pouvoir dire tout ce qu’elles veulent dans leur musique ».

Les réactions ont immédiatement fusé de toutes parts sur les réseaux sociaux. Quand certains dénoncent un message « antiféministe », d’autres dénoncent une forme de racisme à épingler uniquement des artistes issues des minorités.

Enfin, de nombreux internautes ont apporté leur soutien à l’artiste. Ils rappellent que le message de Lana Del Rey est avant tout une critique de l’hypocrisie de l’industrie musicale, et la simple revendication de pouvoir aborder librement tous les sujets à travers ses chansons.