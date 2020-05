Des vidéos révèlent tous les insectes et vers cachés qui grouillent sur les fraises

Une utilisatrice de TikTok a partagé sa méthode pour nettoyer correctement des fraises avant de les manger. Une technique toute simple, mais qui fait apparaître tous les insectes qui grouillent sur ces délicieux fruits rouges. En quelques heures, sa vidéo est devenue virale.

Les fraises sont de saison. Mais après avoir vu ces images vous ne les dégusterez peut-être plus de la même façon…

Sur TikTok, Krista Torres a révélé sa méthode pour nettoyer les fraises achetées dans le commerce : plonger ses fruits dans de l’eau salée durant 30 minutes. Résultat : des petits vers et insectes apparaissent se tortillant sur le fruit.

« Oh mon dieu ! Ça bouge ! Ça y est », s’écrie la jeune femme. « Je crois que je vais vomir, je suis dégoûtée ».

Sur les réseaux sociaux, les expériences se sont multipliées… Avec le même résultat : des petits insectes s’échappent des fruits et rampent sur leur peau.

De nombreux utilisateurs ont manifesté leur dégoût face à ces images, avec des réactions parfois… excessives. « Je ne mangerai plus jamais de fraises de ma vie ! », commente un internaute. « C’était mes fruits préférés… ils sont désormais bannis», ajoute un second.

D’autres y ont plutôt vu l’aspect positif : « ça nous fera plus de protéines ! »

Même si ces images en ont effrayé plus d’un, il est pourtant tout à fait normal de trouver ces petites créatures sur les fraises, ou autres fruits. Même ingérées, elles ne sont absolument pas nocives pour la santé.

So I’ve been eating bug infested strawberries my whole life pic.twitter.com/139mHoeQtn

tw// gross bugs n food

and this everyone is why i refuse to eat strawberries pic.twitter.com/Jy5uTzVli3

— ًkey (@yongprnt) May 20, 2020