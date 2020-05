VIDEO. Mike Tyson démontre toute sa puissance et annonce son retour « dans l’esprit de Mao »

Le boxeur de 53 ans a annoncé son retour sur les rings. Dans un message adressé à ses fans chinois, il démontre qu’il est toujours en pleine forme en dévoilant son physique et sa vitesse de frappe incroyable. L’icône de la boxe promet un retour « dans l’esprit de Mao », l’ancien dictateur chinois.

Légende de la boxe, Mike Tyson s’apprête à remonter sur le ring pour la bonne cause. L’Américain l’avait annoncé via Youtube en avril, sans donner beaucoup plus de détails. Il souhaitait organiser des combats caritatifs, dont les profits iraient à des associations venant en aide aux sans-abri et toxicomanes. « Je veux me remettre en forme », avait alors déclaré « Iron Mike ».

Il semble que ce soit chose faite.

Dans un message adressé mercredi à ses fans via Weibo, le boxeur a dévoilé un physique impressionnant.

« Combattre dans l’esprit de Mao »

Avant de faire une véritable démonstration de puissance et de vitesse, Mike Tyson (qui a le visage de Mao Zedong, ancien dictateur de Chine, tatoué sur l’épaule droite), a prévenu que son retour se ferait « dans l’esprit de Mao ».

« Hey, je suis Mike Tyson, je suis sur Weibo maintenant. Je vous annonce qu’il y a une possibilité que je revienne… », a-t-il déclaré. « Mais si je le fais, je vais combattre avec l’esprit de Mao ! »

Véritable légende

En 1986, Mike Tyson est devenu à 20 ans le plus jeune champion du monde poids lourds grâce à un succès contre Trevor Berbick. Chez les professionnels, le natif de Brooklyn a disputé 58 combats. Il affiche 50 victoires, dont 44 par KO, 6 défaites et 2 sans décisions.

Mike Tyson a quitté les rings en 2005, à 39 ans, après avoir perdu deux combats de suite, contre Danny Williams puis Kevin McBride.