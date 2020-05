Les réactions s’enchaînent après l’agression des policiers à Anderlecht

« Les agressions commises à l’égard des agents de police sont inacceptables », réagit samedi sur Twitter Rudi Vervoort, ministre-président bruxellois, à la vidéo partagée notamment par le syndicat libéral de la police, où on aperçoit des policiers en intervention, chaussée de Mons à Anderlecht, recevoir des coups de la part de riverains. Depuis cette publication, les réactions s’enchaînent.

« Je condamne toute forme de violence et toute atteinte aux forces de l’ordre. J’adresse mon total soutien aux policiers agressés dans l’exercice de leurs fonctions », ajoute encore Rudi Vervoort.

Les commerçants situés chaussée de Mons et dans les environs, se sont plaints à la police et auprès des autorités communales du nombre croissant de vols à l’étalage. Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) a donc donné instruction à la police, il y a quelques jours, d’envisager des contrôles plus sévères afin d’identifier les voleurs.

« Nous savons que ce n’est pas une commune facile »

« Lors de l’intervention, cette instruction a été suivie et la police a tenté d’intercepter des voleurs. Nous savons que ce n’est pas une commune facile. Je me suis immédiatement informé de l’état de santé des policiers », a indiqué jeudi le bourgmestre.

Lors d’un précédent incident impliquant forces de l’ordre et riverains, qui avait conduit au décès d’un jeune de 19 ans, le secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet s’était interrogé sur la nécessité de tels contrôles policiers. « Il ne faut pas tomber dans la caricature et affirmer que police et jeunes sont en guerre. Il ne faut pas faire des généralisations avec les jeunes », estime M. Cumps.

Aucune solution toute faite n’existe, mais le soutien des autorités fédérales envers les différentes zones de police est une nouvelle fois sollicité. « C’est surtout le gouvernement fédéral qui peut faire plus et financer de manière correcte les zones de polices. Le financement actuel ne correspond plus depuis longtemps au contexte actuel », commente le bourgmestre d’Anderlecht.

Des condamnations de toutes parts

De son côté, le président de DéFI, François De Smet, rappelle sur Twitter également qu' »En novembre dernier déjà nous interpellions le ministre de l’intérieur sur les violences commises à l’encontre des policiers. Toute violence est intolérable, d’où qu’elle vienne. Et les policiers méritent respect et protection ».

Une condamnation relayée par Céline Fremault, cheffe de groupe du cdH bruxellois : « Rien ne justifie qu’on frappe, rien et cela vaut pour tout le monde. Le cdH bruxellois interpellera au Conseil de police pour un suivi utile et apaisé sur la zone Midi ».

Interpellé par le SLFP dans sa publication, Benjamin Dalle (CD&V), le ministre flamand en charge de Bruxelles, a pour sa part indiqué que « la violence à l’encontre de la police est inacceptable. Les auteurs doivent être sévèrement punis. Les policiers travaillent souvent dans des circonstances difficiles. Ils méritent notre respect ».

Enquête ouverte

Après la diffusion de la vidéo, le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête « pour coups et blessures volontaires », afin d’identifier les suspects, a confirmé la porte-parole du parquet, Stéphanie Lagasse.