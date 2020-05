Roberto Martinez prolonge son contrat à la tête des Diables Rouges

Roberto Martinez a prolongé son contrat de sélectionneur des Diables Rouges jusqu’en 2022, a annoncé mercredi la Fédération belge de football (RBFA).

La RBFA a publié une vidéo dans laquelle on voit Eden Hazard découvrir la prolongation du contrat de Martinez. Une conférence de presse est prévue à midi. Martinez, 46 ans, dirige les Diables Rouges depuis 2016. Il a mené la Belgique à la troisième place au Mondial 2018, la meilleure performance de l’histoire de l’équipe nationale belge.

C’est Eden Hazard qui a annoncé la nouvelle ce mercredi matin d’une façon originale … en jouant au jeu vidéo FIFA 20 !

🎮 This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA… 😉 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 👉 https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 20, 2020