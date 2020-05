Kidnappé à l’âge de 2 ans, il retrouve ses parents 32 ans plus tard

C’est une histoire à peine croyable qui vient d’avoir lieu en Chine. Un enfant enlevé en 1988 à l’âge de deux ans vient de retrouver ses parents, 32 ans plus tard.

En octobre 1988, Mao Zhenjing et Li Jingzhi ont vécu l’horreur. Alors qu’il venait de récupérer son fils de deux ans et demi à la garderie dans la ville de Xi’an, la capitale de la province du Shaanxi, Mao Zhenjing s’est arrêté devant un hôtel pour aller demander de l’eau fraîche pour son petit garçon. Le père de famille a détourné son regard pendant quelques secondes de son enfant et celui-ci a été kidnappé dans la rue.

Les parents ont remué ciel et terre pendant 30 ans

Pendant des années, le couple chinois a remué ciel et terre pour retrouver leur enfant disparu. Mao et Li ont distribué des milliers de flyers et collé des tonnes d’avis de disparition. La maman a même quitté son travail pour se consacrer à temps-plein à la recherche de son fils.

Le couple est également apparu sur de nombreux plateaux télé pour évoquer cette mystérieuse disparition. Malgré la médiatisation de l’affaire, l’enfant n’a jamais été retrouvé. La police a suivi 300 pistes, en vain.

La police a reçu un tuyau le mois dernier

Mais le couple n’a jamais perdu espoir. En 2007, près de 20 ans après les faits, la maman a fondé l’association « Bébé revient à la maison » pour aider les parents à retrouver leur enfant disparu. Elle a ainsi permis de réunir 29 familles. Mais le mois dernier, c’est sa famille qui a enfin reçu une merveilleuse nouvelle. En avril, la police a reçu un tuyau au sujet d’un homme vivant à environ 1.000 km de Xi’an et ayant adopté un bébé il y a des années de cela.

La police a retrouvé cette personne adoptée, un homme aujourd’hui âgé de 34 ans, et a effectué un test ADN pour voir s’il s’agissait du fils de Mao Zhenjing et Li Jingzhi. Les résultats se sont montrés positifs. Il s’agissait bien Mao Yen, rebaptisé Gu Ningning après son enlèvement. Le jeune homme dirige désormais une entreprise de décoration intérieure. Il a déclaré qu’il n’était pas encore sûr de l’avenir mais qu’il allait en profiter pour passer du bon temps avec ses parents.

Des retrouvailles riches en émotion

Li Jingzhi a appris la bonne nouvelle le 10 mai dernier, le jour de la Fête des mères en Chine. « C’est le plus beau cadeau que je n’ai jamais eu », a déclaré l’heureuse maman. Les retrouvailles ont eu lieu le 18 mai dernier lors d’une conférence de presse. Près de 32 ans après son enlèvement, le jeune homme s’est jeté dans les bras de ses parents en pleurs.

Les autorités chinoises n’ont pour le moment dévoilé aucune information sur le couple qui a élevé l’enfant. La police a néanmoins indiqué que l’enfant enlevé avait ensuite été vendu à un couple sans enfant pour 6.000 yuans, soit l’équivalent d’à peine 800 € aujourd’hui.