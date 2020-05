Un homme tente d’immoler son fils pour faire « sortir le démon » qu’il avait à l’intérieur de lui

Un homme de 27 ans a été arrêté la semaine dernière en Pennsylvanie pour avoir tenté de brûler vif son fils.

C’est un voisin qui a donné l’alerte. Un jour, en rentrant chez lui, il aperçoit Josiah McIntosh et son fils sentant fortement l’essence. Il se rend vite compte que le père venait à l’instant d’asperger le petit garçon de cette substance inflammable. «Si nous n’arrivons pas à faire sortir le démon, alors je le ferai sortir de son corps en le brûlant», aurait-il expliqué, briquet à la main.

