L’incroyable vue de l’Everest depuis Katmandou grâce au confinement

Les effets positifs du confinement sur la nature sont nombreux. Nous vous avons déjà parlé des eaux bleu des canaux de Venise, des dauphins de retour à Cagliari,… Cette fois, il est question d’une vue saisissante sur l’Everest de la capitale du Népal, Katmandou.

Des dauphins qui profitent paisiblement du Bosphore, des rorquals aperçus au large du sud de la France, le sommet de l’Himalaya visible à 200 km,… Nombreux sont les exemples positifs du confinement sur la nature et la baisse de la pollution.

Aujourd’hui, c’est au tour des Népalais de profiter de la baisse de la pollution. Grâce au confinement, ils peuvent en effet jouir d’une vue imprenable sur l’Everest. Chose qui n’était plus arrivée depuis des années.

The #COVID19Lockdown has cleaned the air over #Nepal and northern #India. So much so that for the first time in many years, Mt #Everest can be seen again from #Kathmandu Valley even though it is 200km away.

More breathtaking images by @AbhushanGautam: https://t.co/IqFZw39haC pic.twitter.com/ErTJa7kPJo

— Nepali Times (@NepaliTimes) May 15, 2020