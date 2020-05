Des millions d’animaux d’élevage tués par suffocation suite au coronavirus

La pandémie actuelle a des conséquences dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Et l’élevage ne déroge pas à la règle. Suite à la fermeture de nombreux abattoirs, des millions d’animaux d’élevage seront tués par suffocation aux Etats-Unis. Une mesure que l’industrie de transformation de la viande nomme « dépeuplement », d’après The Guardian.

La méthode pour tuer les poules et les porcs est considérée comme inhumaine par les associations de protection des animaux. En effet, la majorité des 10 millions de poules seront étouffées par une mousse à base d’eau, similaire à la mousse anti-incendie. En ce qui concerne les porcs (10 millions également), les tech­niques utili­sées pour les abattre comprennent le gazage, le tir, l’over­dose d’anes­thé­siant ou le « trau­ma­tisme par objet conton­dant », peut-on lire sur The Guardian.

Appel des banques alimentaires

Ce « dépeuplement », comme l’appelle l’industrie alimentaire, survient malgré l’appel des banques alimentaires américaines. Ces dernières signalent pourtant une demande sans précédent et une famine généralisée suite à la pandémie. De nouveaux centres de distribution ont même dû être créés récemment.

Mais leur appel n’a pas été entendu. Ces millions d’animaux seront tués sans passer par les abattoirs pour faire de la place dans les grandes fermes industrielles. Aux Etats-Unis, près d’une quarantaine d’abattoirs ont dû être fermés en raison des taux d’in­fec­tion au Covid-19 parmi les travailleurs. Selon les Travailleurs unis de l’ali­men­ta­tion et du commerce (TUAC), la capa­cité d’abat­tage de viande bovine et porcine a été réduite de 25 % et 40 % respec­ti­ve­ment.