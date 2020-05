Cette simulation montre l’utilité de porter un masque dans les transports en commun

En Belgique, le port du masque est désormais obligatoire dans les transports en commun. Quand on regarde cette simulation des projections des gouttelettes lorsqu’une personne parle dans le métro, on comprend mieux pourquoi.

Depuis le 4 mai dernier, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun mais aussi dans les stations de métro et dans les gares. Cette obligation est très largement respectée par les voyageurs. La vidéo d’une simulation 3D réalisée par MSC Software devrait convaincre les derniers réfractaires.

Une simulation 3D dans une rame de métro

Cette entreprise a montré l’importance de porter des masques et de respecter la distanciation sociale dans les transports en commun grâce à une petite vidéo. En effet, MSC Software a créé une simulation en 3D montrant deux personnes en pleine conversation dans une rame de métro et ce, sans porter de masque.

L’impact d’une conversation avec ou sans masque

L’entreprise a simulé la propagation des gouttelettes en suspension dans l’air lorsque la personne qui parle ne porte pas de masque et lorsque celle-ci en porte un. Le programme information a également calculé le nombre de gouttelettes projeté sur la personne en face et le constat est sans appel. Sans masque, le passager reçoit 104 gouttelettes sur son visage et près de 500 au niveau de ses mains et de ses bras. Si par contre la personne qui parle porte un masque, il ne reçoit que quelques gouttelettes sur lui.