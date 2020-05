Cet aventurier emblématique de Koh-Lanta annonce un heureux événement

View this post on Instagram

ia ora na les Amis, Vaitoanui (source du grand guerrier) est arrivé hier soir, un taureau comme son papa 😉💪🏼 Du baume au cœur en ces temps difficile❤️ La petite famille Teahui vous remercie infiniment pour tous vos messages de félicitations 🙏 Vaitoanui et sa maman vont très bien 😊 Ses grandes sœurs sont impatientes d'embrasser leur petit frère 😘 Et bien évidemment, je suis le plus heureux des papas, un 2eme mec a la maison 😁💪🏼 Passez une bonne semaine les Amis, je vous embrasse 😷 😁🤙🏽🌴