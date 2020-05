Noah Cyrus évoque les difficultés de grandir dans l’ombre de sa sœur Miley

Noah Cyrus, la petite sœur de Miley Cyrus, est de retour avec un nouvel EP dans lequel elle aborde notamment les difficultés de se construire en tant que personne avec une sœur comme Miley Cyrus.

Bien moins connue que son illustre grande sœur Miley, Noah Cyrus s’est lancée dans la musique en 2016 avec le titre « Make Me (Cry) » qui l’a fait connaître. En 2018, elle a effectué sa toute première tournée en Amérique du Nord.

Aujourd’hui âgée de 20 ans, Noah Cyrus est de retour sur le devant de la scène. Elle vient de sortir un nouvel EP intitulé The end of everything. Ce mini-album contient des titres très personnels dans lesquels la chanteuse évoque son adolescence et les difficultés de grandir et de se construire dans l’ombre de sa grande sœur.

« C’était absolument atroce »

Ce week-end, Noah Cyrus s’est exprimée dans un live sur Instagram. « C’était dur d’être la petite soeur de Miley. Vous savez, j’ai toujours eu l’impression d’être la personne dont tout le monde se fichait, d’après ce que pouvaient dire les gens sur internet », a déclaré la jeune femme les larmes aux yeux.

« C’était absolument atroce. Et c’est que j’ai écrit. Parce que ce tout le monde m’a toujours dit que je serais dans son ombre. On m’a toujours dit que je n’étais pas assez bonne, que ce soit pour mon apparence ou ma personnalité. Avec cette chanson, je voulais juste en parler une bonne fois pour toutes, parce que ça a été une grande partie de ma vie. Je n’en reparlerai probablement jamais », a confié Noah Cyrus.