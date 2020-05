Après deux mois de fermeture, l’esplanade des Mosquées à Jérusalem rouvrira après l’Aïd el-Fitr

Après deux mois de fermeture liée à la pandémie de Covid-19, l’esplanade des Mosquées à Jérusalem rouvrira après l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan prévue ce week-end, a annoncé mardi l’organisme gérant les lieux saints musulmans dans la Ville Sainte.

« Le conseil du Waqf a décidé de lever l’interdiction pour les fidèles d’entrer dans la mosquée al-Aqsa après les célébrations de l’Aïd el-Fitr », a indiqué cet organisme dans un communiqué, ajoutant qu’il allait annoncer plus tard les modalités de réouverture. Le directeur de la mosquée, cheikh Omar Al-Kisswan, a dit à l’AFP espérer qu’il n’y aurait pas de restrictions sur le nombre de fidèles pouvant accéder à l’esplanade, troisième lieu saint de l’islam.

En plein air

Les détails de la réouverture doivent être finalisés « pour éviter toute critique sur le manque de précautions sanitaires », a-t-il ajouté. C’était la première fois depuis 1967 que l’esplanade était fermée aux fidèles sur décision du Waqf, avait affirmé cheikh Omar Al-Kisswan à sa fermeture fin mars. Au début de la pandémie, la mosquée Al-Aqsa avait été fermée par le Waqf mais les fidèles avaient été autorisés à prier en plein air, sur l’esplanade.

Désignée sous le nom de Noble sanctuaire par les musulmans et Mont du Temple par les juifs, l’esplanade des Mosquées abrite le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Elle est administrée par le Waqf de Jérusalem, organisme qui pour des raisons historiques, dépend de la Jordanie. L’esplanade, située à Jérusalem-Est, partie orientale de la ville occupée et annexée par Israël depuis 1967, est un lieu de hautes tensions entre Israéliens et Palestiniens. En mars 2019, la police israélienne avait fermé brièvement l’esplanade après des heurts entre les forces de l’ordre israéliennes et des Palestiniens.