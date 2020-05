La femme de Brian Austin Green aperçue aux bras d’un rappeur

Mariés depuis près de 10 ans, Brian Austin Green et sa femme, Megan Fox se sont récemment séparés. C’est ce qu’a révélé l’interprète de David Silver (Beverly Hills) dans un podcast.

« D’habitude, je ne me souviens pas de mes rêves mais là, trois semaines après le début du tournage, j’ai rêvé qu’elle ne voulait plus de notre couple. Je lui ai alors envoyé un message et elle m’a répondu de ne pas m’inquiéter », confie l’acteur dans un podcast. Quelque temps après ce rêve, Megan Fox rentre de son tournage avec le rappeur Machine Gun Kelly. Brian Austin Green la trouve différente. Quelque chose a changé. « Je lui ai donné quelques semaines, je me suis dit que vous savez, elle était loin, elle a eu un décalage horaire, et ils ont tourné pendant les nuits, je devais lui donner un peu de temps pour récupérer un peu et reprendre une vie normale », raconte-t-il.

« Choqué » et « bouleversé »

Mais malgré le temps, les choses n’avaient pas l’air de s’améliorer. Un jour, la conversation fatidique est arrivée. Megan lui a dit qu’elle avait l’impression de se sentir « plus proche » de ce qu’elle était en réalité quand elle travaillait seule, à l’étranger. « Je m’aimais mieux à ce moment-là”, lui aurait-t-elle confié. « J’ai été choqué et j’étais bouleversé qu’elle me dise cela, mais elle n’a pas demandé à se sentir comme cela, ce n’est pas un choix délibéré de sa part, c’est juste ce qu’elle ressentait honnêtement. »

Le couple a décidé de « se séparer un peu ». Brian est au courant que sa femme passe beaucoup de temps avec le rappeur Machine Gun Kelly, Colson Baker de son vrai nom, mais elle lui a promis que c’était juste un ami et il l’a croit. « Je ne veux pas qu’ils endossent tous les deux le mauvais rôle. J’étais au courant qu’elle avait rencontré Colson Baker sur le tournage de son dernier film, elle m’en avait parlé. »