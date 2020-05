Daria, 14 ans, n’est finalement pas enceinte de son petit copain de 10 ans

Cette histoire avait fait le tour du web : Daria Rubchinskaya enceinte de son petit ami de 10 ans. Finalement, la jeune fille a révélé sur Instagram qu’Ivan n’était pas le père biologique de son enfant. Cette révélation était suivie de tristes déclarations…

À 13 ans, Daria Rubchinskaya affirmait être tombée enceinte d’un garçon de 10 ans. Cette histoire avait fait le tour du web, laissant toutefois de nombreux experts très sceptiques. Plusieurs médecins avaient affirmé à la télévision russe qu’il était impossible biologiquement qu’Ivan soit le père du futur enfant.

Mais ce dimanche 17 mai, la jeune fille a fait une triste révélation. Daria a affirmé sur un post Instagram qu’Ivan n’était pas le père biologique de sa future petite fille. Elle explique avoir subi un viol par un garçon de 16 ans. « Voici le post que vous attendiez depuis longtemps sur le père biologique… C’est très douloureux pour moi. Qui est le père ? C’ était un viol. Je ne peux pas expliquer comment c’est arrivé parce que c’est trop douloureux pour m’en souvenir. Pendant une longue période après cet incident, je ne pouvais plus rien faire. J’étais effrayée et seule à la fois »

« Pour l’instant, cet homme est en liberté. Mais quand j’aurai accouché, ils pourront faire un test ADN et s’il confirme que cet homme est le père, les enquêteurs décideront de la marche à suivre. »

Cette révélation confirme les soupçons dévoilés durant longtemps par un journal russe. « Cet homme était très gros pour son âge. Et très grand. Ce qui me fait le plus peur, c’est qu’il vit dans la même ville que moi, et notre ville est très petite. J’ai très peur de le croiser dans la rue », explique Daria.

Dans son post, elle explique également les faits horribles qu’elle a subis. « Ça s’est passé en novembre dans des escaliers. Il faisait déjà noir dehors et personne n’a pu m’aider. Je ne veux pas en dire plus, j’imagine que vous pouvez me comprendre ».

Qu’il soit le père biologique ou pas, Daria veut qu’Ivan élève la petite fille avec elle. On peut suivre leur idylle sur le compte Instagram de la jeune fille.