La Commission européenne est-elle espionnée par les Chinois?

C’est ce que soupçonneraient les renseignements belges, d’après Le Monde. En effet, un bâtiment, situé juste en face de la Commission européenne, pourrait bien être truffé d’appareils d’espionnage installés par la Chine dans le but de mettre les institutions européennes sur écoute.

Ces soupçons font beaucoup parler d’eux. C’est le quotidien français Le Monde qui relate les faits en premier. Il seront ensuite relayés par bon nombre de médias belges. La question qui se pose sur toutes les lèvres à présent : la Chine espionne-t-elle la Commission européenne sur notre propre territoire, à Bruxelles?

Pourquoi de tels soupçons?

Le « Dar Malta », un bâtiment moderne situé juste en face de la Commission européenne, inquiéterait donc, d’après le journal Le Monde, les services de renseignement belges depuis plusieurs années. Oui mais pourquoi?

Pour comprendre l’origine des soupçons, il faut revenir en 2004, avec l’adhésion de Malte à l’Union européenne. A cette époque, le nouvel Etat membre acquiert ce bâtiment et le rénove quelques années plus tard. Des rénovations qui ont été financées par… la Chine, qui bien entendu connaissait, après cela, le bâtiment dans les moindres détails.

De plus, une fois le « Dar Malta » rénové, il fallait bien le meubler et l’équiper. Et une fois de plus, c’est la Chine qui s’en est chargée, d’après des informations du Times of Malta.

Selon le journal français Le Monde, la vraie question à se poser, c’est : pourquoi un si petit Etat a-t-il acheté un bâtiment aussi cher du mètre carré alors qu’il aurait tout simplement pu louer des locaux, comme le font certains autres Etats membres…?

Une question sur laquelle se seraient penchés les renseignements belges, après avoir été alertés par les services secrets britanniques.

Même les Affaires étrangères belges seraient au courant de ces soupçons! Bien entendu, le journal français a tenté d’interroger le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui lui a répondu qu’il « était tenu à la plus stricte confidentialité sur le contenu de ces notes et les actions qui en découlent ».

Affaire à suivre, donc…