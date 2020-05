Le Muséum des sciences naturelles rouvre ses portes ce mardi

Back with a mask!

Waiting for you! From tomorrow May 19th: Dinosaurs 🦖🦕, Antarctica 🐧 🇦🇶 and highlights of 250 Years of Natural Sciences at Museum voor Natuurwetenschappen – Muséum des Sciences naturelles 🐘⚓️. Order your online tickets 👉 bit.ly/ReopeningNatSciBXL

Posted by Museum voor Natuurwetenschappen – Muséum des Sciences naturelles on Sunday, May 17, 2020