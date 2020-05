Ce lit d’hôpital peut directement se transformer en cercueil

Un entrepreneur colombien a eu une idée glaçante. En pleine pandémie de coronavirus, il a conçu des lits d’hôpitaux qui peuvent se transformer un cercueil une fois le patient décédé.

Avec près de 15.000 cas et 562 décès, la Colombie est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus en Amérique latine. Dans ce contexte, un entrepreneur local a développé une invention qui fait froid dans le dos.

