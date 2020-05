« Après le 3 novembre, le coronavirus va disparaître comme par magie »

Eric Trump, le deuxième fils du président américain, accuse les démocrates d’utiliser l’épidémie de coronavirus contre son père.

Selon Eric Trump, l’interdiction des rassemblements viserait en réalité à empêcher son père de tenir des meetings : “une stratégie bien pensée de leur part pour tous les jours compliquer la vie de mon père. Jusqu’au lendemain du 3 novembre (jour de l’élection présidentielle américaine, NDLR). Puis le coronavirus disparaîtra comme par magie et tout se rouvrira”, a déclaré le fils de Donald Trump sur Fox News samedi.

“Ils pensent qu’ils prennent à Donald Trump son plus grand atout, à savoir être capable de remplir une salle de 50.000 personnes. Joe Biden n’arrive pas à mobiliser 10 personnes dans une pièce”, a encore lancé le fils de Donald Trump.

Executive Vice President of the Trump Organization and the son of the president @EricTrump Trump joins “JUSTICE” tonight to react to my opening monologue and much more. Take a look. pic.twitter.com/bnn6QF2y4j

— Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) May 17, 2020