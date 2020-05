Une exploitation minière crée le pire séisme enregistré en Suède

La Suède a indiqué lundi avoir enregistré son plus important tremblement de terre, de magnitude 4.1. Le séisme, qui n’a pas fait de blessé, a été causé par l’exploitation d’une mine de fer située au nord du cercle polaire, et gérée par l’entreprise publique LKAB.

Le site de Kiruna constitue la plus grande mine souterraine d’extraction de minerai de fer au monde. L’an dernier, sa production a atteint 14,7 mégatonnes. L’exploitant a annoncé la fermeture du site jusqu’à nouvel ordre.

Whoa. Magnitude 4.9 #earthquake at #Kiruna, #Sweden just after 3 a.m. local time. Good grief. I'm frantically look at Swedish news channels and can't see anything yet. Signal on station IU.KEV (Kevo, Finland, 300 km away) via @IRIS_EPO https://t.co/K2b65zhRvK #jordbävning pic.twitter.com/W88AUQS9As

— Steven J. Gibbons (@stevenjgibbons) May 18, 2020