Une vache sème la panique dans une maison en Allemagne

Une vache qui s’était échappée d’un abattoir à Bernkastel-Kues, à une centaine de kilomètres de la frontière belgo-allemande, a semé la panique dans une habitation.

La vache est entrée dans la maison via le jardin. Elle a dévasté plusieurs pièces au rez-de-chaussée tandis que les occupants s’étaient réfugiés à l’étage. L’animal est finalement sorti de l’habitation et a été abattu «de manière professionnelle» dans le jardin, a indiqué la police.

Das nennt man wohl Instinkt: Eine Kuh🐮ist in #Bernkastel-Kues vorm Schlachter geflüchtet. In Panik lief sie durch einen benachbarten Garten in ein Wohnhaus und verwüstete dort das EG. Die Bewohner konnten sich im Obergeschoss in Sicherheit bringen: https://t.co/RtqM3a2ex7 *ksc pic.twitter.com/HJXbDndnCx

— Polizei Trier (@PolizeiTrier) May 18, 2020