« Comme avoir du feu dans les veines » : un ado infecté par le Covid-19 témoigne

Hospitalisé suite à une maladie inflammatoire liée au Covid-19, Jack McMorrow, 14 ans, a échappé à la mort. Il raconte le calvaire qu’il a vécu. Son cas pourrait aider les médecins à mieux comprendre cette nouvelle infection liée au coronavirus et qui a déjà causé au moins trois décès dans l’Etat de New York et un en France.



En Europe et aux Etats-Unis, des centaines d’enfants souffrent d’une maladie inflammatoire rare et potentiellement mortelle, liée au Covid-19. Selon Sunil Sood, pédiatre au centre médical pour enfants Cohen à New York, l’apparition de ces symptômes inflammatoires semble intervenir quatre à six semaines après que l’enfant a été infecté par le virus, alors qu’il a déjà développé des anticorps. « Ils avaient le virus, leur corps l’a combattu. Mais maintenant il y a cette réponse immunitaire différée et excessive », a précisé le pédiatre américain.

Un ado de 14 ans témoigne

La journaliste du New York Times Pam Belluck a rencontré Jack McMorrow, un adolescent de 14 ans ayant souffert de ces symptômes.

Pain was “flowing through me like lightning": a boy was hospitalized for 10 days for heart failure from the mysterious new childhood syndrome linked to coronavirus. As his pediatrician said: "He could have definitely died." https://t.co/k58furFBYC — Pam Belluck (@PamBelluck) May 17, 2020

Jack a commencé à avoir des symptômes dès la mi-avril. Lorsqu’une éruption rougeâtre est apparue sur ses mains, son père a pensé que c’est parce qu’il utilisait trop de gel hydroalcoolique. Puis quand ses yeux sont devenus un peu rouge et irrités, son papa a pensé que c’est parce qu’il avait trop regardé la télévision. Enfin, quand il a commencé à avoir mal au ventre, ses parents ont pensé à une indigestion.

Au cours des dix jours suivants, Jack a commencé à se sentir de plus en plus mal. Finalement, ses parents ont organisé une consultation vidéo avec un pédiatre. Hospitalisé d’urgence, un matin, l’adolescent de 14 ans s’est réveillé en étant incapable de bouger.

« Comme si quelqu’un m’injectait du feu tout droit dans les veines »

Les médecins ont constaté qu’il avait une forte fièvre, que les battements de son cœur étaient très rapides et que sa pression sanguine était dangereusement basse. Jack avait aussi un ganglion lymphatique de la taille d’une balle de tennis. L’adolescent ressentait une douleur intense dans tout le corps. Il avait l’impression de sentir cette douleur monter dans ses veines. « Je pouvais la sentir circuler dans mes veines. C’est presque comme si quelqu’un m’injectait du feu tout droit dans les veines », a décrit Jack à la journaliste du New York Times.

« Il aurait vraiment pu mourir »

L’adolescent américain a échappé à la mort. « Il aurait vraiment pu mourir », a déclaré le Dr. Gheorghe Ganea. Aujourd’hui, il va mieux. Le 7 mai dernier, après avoir été hospitalisé pendant 10 jours, il est rentré chez lui. Dans le cadre de la recherche sur ce mystérieux syndrome, Jack et sa famille ont subi des tests génétiques. Comme d’autres survivants, l’adolescent sera suivi par des médecins afin de mieux connaître cette maladie infantile liée au Covid-19 mais aussi pour mieux la détecter et la traiter.

Jack a été testé positif au coronavirus mais d’autres enfants et adolescents présentant des symptômes similaires ont été testés négatif, ce qui complexifie la tâche des médecins et des pédiatres.