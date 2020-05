Coronavirus en Belgique : 60 hospitalisations et 47 décès en 24h

La Belgique a enregistré 47 nouveaux décès dus au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, indiquent ce dimanche le Centre de crise et le SPF Santé publique dans leur bilan quotidien. Par ailleurs, on dénombre 60 nouvelles hospitalisations. 371 patients sont toujours aux soins intensifs. Les tendances à la baisse des derniers jours se poursuivent.

Le nouveau coronavirus a fait 47 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, indiquent ce dimanche le Centre de crise et le SPF Santé publique (27 en Flandre, 16 en Wallonie et 4 à Bruxelles). Parmi ces décès, 22 ont été constatés en hôpital et 24 en maisons de repos et de soins.

Depuis le début de l’épidémie, ce sont 9.052 décès qui ont été rapportés (dont 48% à l’hôpital et 51% en maison de repos et de soins). Les décès à l’hôpital sont tous des cas Covid-19 confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (23%) ou des cas suspects (77%).

Moins de patients dans les hôpitaux

60 patients ont été admis à l’hôpital dans le cadre d’une infection Covid-19 lors des dernières 24 heures. Au total, 1.622 patients sont actuellement hospitalisés (-128), dont 371 aux soins intensifs. 196 personnes nécessitent une assistance respiratoire.

Par ailleurs, 170 personnes ont pu quitter l’hôpital hier. Depuis le 15 mars, 14.630 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris.

Près de 20.000 tests effectués

Enfin, 291 nouveaux cas confirmés ont été rapportés hier, (169 en Flandre, 84 en Wallonie et 36 à Bruxelles). La tendance des nouvelles infections est donc toujours en baisse dans le pays et diminue de 6 à 10 % par jour.

Quelque 19.225 tests ont été effectués ce samedi, et 682.980 depuis le début de l’épidémie dans notre pays.

Le nombre total des cas confirmés en Belgique s’élève à 55.280.