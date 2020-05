Une nouvelle solution de mobilité proposée dès lundi aux navetteurs à Bruxelles

Alors que le contrôle de stationnement payant en voirie reprendra lundi à Bruxelles et qu’une augmentation progressive du volume de circulation est attendue, avec la réouverture des écoles et la poursuite du déconfinement, une solution « Park + Bike » a été imaginée pour éviter les embouteillages et que les transports publics de la capitale ne soient submergés.

Elle permettra au navetteur de garer sa voiture gratuitement dans un parking de dissuasion et de poursuivre sa route à vélo ou en trottinette dans Bruxelles.

Cette solution, mise au point par Parking.brussels, Bruxelles-Ville et plusieurs opérateurs de mobilité, s’ajoute à l’aménagement de 40 km de nouvelles pistes cyclables en cours de réalisation par Bruxelles Mobilité.

Parking gratuits

« Pour permettre à la Stib de rester sûre et efficace pour ceux qui en ont vraiment besoin et pour éviter d’engorger complètement Bruxelles, nous encourageons tous les citoyens qui le peuvent à marcher et faire du vélo. Avec ces Park + Bike, nous voulons offrir nos 40 km de pistes cyclables supplémentaires, déjà utilisés par les Bruxellois, à nos navetteurs », souligne la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.

Concrètement, plusieurs parkings seront disponibles gratuitement, ou presque, comme le parking B de Brussels Expo (et si nécessaire le parking T pour un total de 1.000 places; avec un voucher à télécharger sur le site https://parkingbexpobrussels.tickoweb.be), un parking à Crainhem et au Ceria (gratuité pour les abonnés P+R et tarif préférentiel d’un euro par jour pour les visiteurs occasionnels). D’autres parkings seront libres d’accès et gratuits à Roodebeek, Herrmann-Debroux, Delta, Lennik-Erasme et Stalle.

Des offres et promos sur les Villo !, Billy Bike et trottinettes Dott

Les navetteurs ont également la possibilité de bénéficier d’un abonnement aux vélos partagés « Villo! » et d’une batterie gratuite pour utiliser un eVillo! pendant une période de six mois. L’offre est valable à partir de ce lundi 18 mai et jusqu’au 30 juin. Bruxelles-Mobilité rappelle que des bornes Villo! sont à disposition à côté de chaque parking de dissuasion.

Par ailleurs, les vélos et trottinettes partagées Billy Bike et Dott sont également disponibles sur divers parkings. Chez Dott, le code-promo « PARKANDRIDE » donnera droit à deux déverrouillages gratuits par jour, du lundi au vendredi, pour tous les nouveaux utilisateurs, entre le 18 mai et le 5 juin.

Bruxelles-Mobilité lance également lundi une nouvelle campagne « Bike for Brussels ». Avec le slogan #PédalonsÀFond, les Bruxellois seront invités « à garder les bonnes habitudes prises pendant le confinement. »