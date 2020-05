Près de 100.000 PV dressés en Belgique pour des infractions liées au coronavirus

La police fédérale a rapporté vendredi que 98.489 procès-verbaux (PV) en lien avec la crise COVID-19 ont été enregistrés ce jeudi depuis le 14 mars. Le Collège des procureurs généraux fait lui état de 59.155 dossiers relatifs aux infractions Coronavirus enregistrés le jeudi 14 mai dans les bases de données des parquets correctionnels/auditorats du travail ainsi qu’auprès des parquets de la jeunesse.

Dans les chiffres du ministère public, 52.324 dossiers concernent des majeurs et 6.831 des mineurs.

Le Collège des procureurs généraux explique la grande différence avec les chiffres de la police notamment par les délais entre l’émission des PV et leurs arrivées et enregistrements auprès des parquets. Il remarque de plus que les contrevenants peuvent être utilisés comme unité de compte, non pas par exemple les différents PV dressés à leur encontre.