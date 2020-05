Zakia Khattabi n’entrera pas à la Cour constitutionnelle

Plus tôt dans la journée, Zakia Khattabi avait pris acte d’un échec annoncé. La députée poursuivra donc son mandat à la Chambre.

« Je poursuis mon engagement politique au parlement et j’entends le faire encore plus motivée, portée par ce que nous donnent à voir des possibles tous les héros de la crise sanitaire que nous traversons », a-t-elle annoncé sur Facebook.

« La victoire électorale à laquelle j’ai conduit mon parti ayant permis à ma famille politique de garder le siège que quittait Jean-Paul Snappe à la Cour Constitutionnelle, j’ai choisi de me porter candidate à sa succession. Les 4 ans à la présidence et la fin de mandat en particulier ont été éprouvants, j’ai dès lors souhaité saisir la magnifique opportunité de donner à mon engagement pour notre état de droit une nouvelle forme, non partisane et dans l’ombre. Certains en ont décidé autrement, dont acte », a-t-elle expliqué.