VIDEO. Le Covid-19 créé en modèle 3D incroyablement détaillé

Une vidéo, créée grâce à la collaboration entre des biologistes moléculaires et le studio Visual Science, nous permet de découvrir une vision tridimensionnelle incroyablement détaillée du coronavirus.

« Le modèle reflète la compréhension actuelle de l’architecture du virus », explique Ivan Konstantinov, PDG de Visual Science.

Pour arriver à ce résultat, le studio a utilisé les mêmes techniques de bioinformatique structurelle utilisées dans la recherche fondamentale et le développement de médicaments.

C’est à ce jour le modèle 3D le plus détaillé et le plus précis du virus. On peut en effet clairement voir cette particule virale de 125 nanomètres de diamètre ainsi que ses protéines de pointe qui permettent de faire fusionner le virion avec la cellule hôte.

« C’est vraiment bien fait. Les protéines de pointe sont effectivement aussi précises qu’elles peuvent l’être compte tenu de nos connaissances actuelles. Ces images sont frappantes », a expliqué le Dr Jason S. McLellan, professeur agrégé au Département de biosciences moléculaires de l’Université du Texas.

(Voir la vidéo sur mobile)