Nikos Aliagas bouleversé par le tournage du film sur Grégory Lemarchal

Dans quelques mois, TF1 diffusera le biopic sur Grégory Lemarchal. Nikos Aliagas a participé à quelques scènes et est revenu sur ce tournage très émouvant.

Vainqueur de l’émission « Star Academy » en 2004, le chanteur français Grégory Lemarchal est décédé en avril 2017 à l’âge de 23 ans des suites de la mucoviscidose dont il était atteint.

Treize ans après son décès, Grégory Lemarchal est encore dans beaucoup de mémoires. À la fin de l’année, TF1 diffusera un biopic sur la vie du chanteur. Le biopic suivra un scénario assez joyeux et nous emmènera dans les coulisses de la Star Academy, avait dévoilé la directrice de la fiction de la chaîne en septembre dernier.

« C’était intense. On était tous en larmes »

Très proche de Grégory Lemarchal, Nikos Aliagas a participé au tournage de ce téléfilm baptisé « Pourquoi je vis ». Dans une interview accordée à Welcome Magazine (à partir de 29 min 10 dans la vidéo), l’animateur a dévoilé quelques détails sur le tournage. « Je joue une séquence, qui est une séquence importante dans ma vie et qui l’était dans la vie de Grégroy et de sa famille, c’est la séquence où il gagne la Star Ac. C’était du mot à mot quasiment. C’était intense. On était tous en larmes », a confié Nikos.

https://twitter.com/nikosaliagas/status/1123195229601959939/photo/1

L’animateur est également revenu sur la prestation de Mickaël Lumière, l’acteur qui incarne Grégory Lemarchal. « Quand tu le vois arriver, c’est un choc. On était tous en larmes. Il était humble. Il savait qu’il avait une ressemblance mais il ne jouait pas Grégory ».

« J’avais l’impression que Greg était dans le coin »

Nikos Aliagas est également revenu sur le moment où l’acteur a reproduit une célèbre prestation du chanteur. « Sur le playback de ‘Pourquoi je vis, pourquoi je meurs’, on ne se parlait plus. On s’arrêtait, on se regardait, on pleurait. J’avais l’impression que Greg était dans le coin et qu’il se foutait de notre gueule », a raconté Nikos qui a été profondément marqué par ce tournage.